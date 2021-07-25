الأرصاد: درجات الحرارة حول معدلاتها

ذكرت مديرية الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

ولفتت المديرية إلى أن الجو سيكون صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها، وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة للارتفاع، غداً، لتصبح أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام وسديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.