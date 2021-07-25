تحذير أممي من سوء التغذية الحاد بين أطفال اليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم من تفاقم سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن جراء استمرار العدوان بقيادة النظام السعودي على هذا البلد منذ عام 2015.

وأعلنت المنظمة على حساب بعثتها في اليمن عبر تويتر أن “‏سوء التغذية الحاد بلغ مستويات قياسية في اليمن متسبباً بخسائر كارثية للأطفال دون الخامسة” مضيفة أنه “من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021”.

وأشارت المنظمة إلى استمرار جهودها لإنقاذ الأطفال من هذا الخطر الذي يهدد حياتهم.