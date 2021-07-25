في أولمبياد الفيزياء العالمي (IPhO).. سورية تحرز برونزيتان و3 شهادات تقدير

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري برونزيتين و3 شهادات تقدير في أولمبياد الفيزياء العالمي (IPhO) الذي نظمته ليتوانيا، عن بعد، يومي الـ 19 والـ 21 من شهر تموز الجاري بمشاركة 370 طالباً من 76 دولة حول العالم.

هيئة التميز والإبداع ذكرت أن الميداليتين البرونزيتين أحرزهما كل من الطالبين عبد الله الحصني من دمشق ومحمد صبحي أبو ردان من حلب، فيما حصل على شهادات التقدير كل من الطلاب عبد العزيز جربي من حلب وعمار علي من اللاذقية وهادي سلوم من طرطوس.

وكانت المنافسات، التي تعد المشاركة الثامنة لطلاب الأولمبياد العلمي السوري، تضمنت جولتين من الاختبارات عملية ونظرية مدة كل منها 5 ساعات، وتناولت محاور علمية واسعة في علم الفيزياء الحديثة.