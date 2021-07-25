مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي

بحث سفير سورية في إيران الدكتور شفيق ديوب مع رئيس جامعة المذاهب الإسلامية الإيرانية سيد محمد حسيني سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي المشترك بين البلدين وقبول الطلاب السوريين في الجامعة.

وشدد السفير ديوب خلال اللقاء الذي جرى في مقر السفارة السورية بطهران على أهمية التعاون العلمي بين البلدين مؤكداً أن إحدى أولوياتنا في هذه المرحلة هي الارتقاء بمستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية القائمة بينهما.

وأضاف السفير ديوب: “في السنوات الماضية كنا شركاء في الحرب ضد الإرهاب وحققنا الكثير من الإنجازات وكما كنا شركاء في الحرب نأمل أن نكون شركاء في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية ولا سيما أن البنية التعليمية تضررت كثيراً بسبب الأعمال الإرهابية” موضحاً أن إعادة بناء التعليم هو أولوية في هذه المرحلة ونرحب بالتعاون بين بلدينا وجامعاتنا بهذا الشأن.

وأشار إلى أن العمل مستمر بقوة لتعزيز التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي حيث تم إعداد مشروع اتفاق بهذا الصدد وسيتم توقيعه في المستقبل القريب مشدداً على متانة العلاقات بين البلدين وقوتها.

من جانبه قال رئيس جامعة المذاهب الإسلامية إن العلاقات بين إيران وسورية ستشهد المزيد من التطور وسيكون هناك مزيد من التعاون خلال المرحلة الجديدة في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية.

وأكد حسيني أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية مؤشر مهم على هزيمة أعداء سورية وانتصار تيار المقاومة.