أكثر من أربعة ملايين و174 ألف وفيات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و174 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وبحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 194786764 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 4174400 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 176741859 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 626761 حالة وفاة من أصل 35198750 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 420996 حالة وفاة من أصل 31409639 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 549924 حالة وفاة من أصل 19688663 إصابة.