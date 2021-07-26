أمل تدعو لتفعيل العلاقات بين لبنان وسورية

دعت حركة أمل اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات العملانية لتفعيل العلاقات بين سورية ولبنان وفتح منافذ لبنان البرية عبر الشقيقة سورية وتفعيل اتفاقيات النقل والعبور بين البلدين الشقيقين وإطلاق حركة الترانزيت إلى العمق العربي من بيروت عبر سورية.

وندد المكتب السياسي للحركة في بيان اليوم باستمرار العدو الصهيوني في استباحة الأراضي اللبنانية تحديداً في مناطق شبعا وكفرشوبا والاعتداء على المواطنين اللبنانيين واستباحة الأجواء اللبنانية واستعمالها منصة لاستهداف الشقيقة سورية مطالباً باتخاذ كل الإجراءات الرادعة في هذا الشأن مع ضرورة التيقظ لتهديدات الكيان الصهيوني الذي ينحو نحو الحرب والتصعيد.