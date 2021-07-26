اعتداء إرهابي يتسبب بتوقف محطتين لضخ المياه في ريفي درعا الشمالي والشرقي

اعتدى مجهولون على محطتي ضخ مياه في كل من ريفي درعا الشمالي والشرقي ما تسبب بتوقف الضخ فيهما.

وبين مدير مؤسسة المياه، المهندس محمد المسالمة، أن مجهولين اعتدوا، أمس، على محطة ضخ العالية المغذية لمدينة جاسم بالريف الشمالي من المحافظة، حيث سرقوا محولة كهرباء وكابلات نحاسية من المحطة، ما تسبب بتوقف الضخ عن نحو 10 آلاف مواطن في المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة تحاول جاهدة تأمين محولة بديلة لتشغيل المحطة.

بالمقابل، اعتدى إرهابيون على محطة ضخ السهوة في الريف الشرقي، وسرقوا الكابل المغذي للمحطة بطول 300 متر، ما تسبب أيضا بتوقفها عن العمل، بحسب ما ذكر مدير مؤسسة المياه.