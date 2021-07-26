الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف حلب الشمالي

أصيب عدد من المواطنين جراء تجدد اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية على المناطق الآمنة بريف حلب الشمالي، والتي خلفت أيضا أضرارا في الممتلكات والحقول الزراعية.

وذكرت مصادر محلية أن عدة قذائف مدفعية وصاروخية، مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين، سقطت في محيط قريتي الهوشرية والعريمة الى الشمال من مدينة الباب، وقريتي الشيخ عيسى واحرص التابعتين لناحية تل رفعت بالريف الشمالي.

وأضافت المصادر بأن الاعتداءات أدت لإصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار في الممتلكات والحقول الزراعية وبعض المرافق العامة.