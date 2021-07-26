درجات الحرارة تميل للارتفاع

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، ونتيجة لذلك تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبالنسبة للرياح، لفتت المديرية بأنها غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.