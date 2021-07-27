أكثر من أربعة ملايين و181 ألف وفيات كورونا عالميا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و181 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وذكر موقع وورلد ميترز الأمريكي بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 195294208 إصابات، وإجمالي الوفيات إلى 4181903 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 177092390 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 626919 حالة وفاة من أصل 35256925 إصابة تليها الهند مع تسجيل 421411 حالة وفاة من أصل 31439764 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 550502 حالة وفاة من أصل 19707662 إصابة.