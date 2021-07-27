اتحاد كرة القدم: خاطبنا ثلاث اتحادات لإجراء وديات

أكد مصدر من داخل اتحاد الكرة السوري، ان كل ما يشاع ويقال ويكتب عن تثبيت لودية مع أستراليا، نهاية الشهر المقبل، غير صحيح.

وكشف المصدر أن الاتحاد خاطب ثلاثة اتحادات هي أستراليا وأوزبكستان وأذربيجان، لان أسلوب لعبها قريب من المنتخب الإيراني الذي سيواجه نسور قاسيون في الثاني من شهر أيلول المقبل، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وأضاف المصدر أن الموافقة الرسمية لم تصل بعد من أي اتحاد، فيما الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة نزار محروس طلب مواجهة المنتخب الأولمبي في ودية ستقام في حلب خلال الأسبوع الحالي.

وكان المنتخب السوري دخل السبت الماضي في معسكر للاعبين المحليين في مدينة حلب، يضم 30 لاعبا من بينهم 4 حراس مرمى، فيما انضم الكويتي طارق البناي للجهاز الفني كمعد بدني.

بدورها لجنة اللاعبين المحترفين، في اتحاد الكرة، تكثف اتصالاتها ومفاوضاتها مع عدد من اللاعبين من أصول سورية يلعبون في الأرجنتين والسويد واليونان لضمهم للمنتخب بطلب مباشر من المحروس.