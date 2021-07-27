الفتوة يضم محمد زينو مهاجم الوحدة

أعلن مجلس إدارة نادي الفتوة التعاقد رسميا مع محمد زينو لاعب الوحدة وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأكد أنور عبد القادر مدرب الفتوة أن محمد زينو لاعب مهم ومخضرم وكسب خدماته إضافة مهمة لخط الهجوم.

بدوره أعرب زينو عن سعادته اللعب للفتوة الذي يخطط لقلب التوقعات في الموسم الجديد، بعد أن تعاقد مع عدد من اللاعبين المهمين وفي مقدمتهم عدي جفال.

وكان الفتوة نشط في الميركاتو الصيفي فأعلن عن جملة صفقات مهمة وقوية كان أبرزها عمار المستت، عقبة المرعي، هادي الملط، عدي جفال، وسيم جفلة، ولات عمي، قاسم بهاء.

فيما رحل لاعبون بالجملة وهم عماد المنجد، زين الفندي، محمد هزاع، محمود العنز، سليمان سليمان، مازن عمارة، عادل عبد الله، محمود الصالح، إياد عويد، كنان نعمة، محمد كنيص، ياسر الإبراهيم، موفق الخطيب، إضافة لرجا رافع وشمس الدخيل.