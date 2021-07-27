حزب مصري يدين جرائم الاحتلال التركي على الأراضي السورية

أدان رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في مصر حسن ترك استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب الجرائم والاعتداء على الأراضي السورية مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات.

وقال ترك في تصريح خاص لـ”سانا” من القاهرة إن الاعتداءات التركية على الأراضي السورية هي اعتداءات سافرة يحاسب عليها القانون الدولي وتشكل مخالفة لكل المواثيق الدولية التي تحرم الاعتداء على الدول مطالبا بأن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته ويوقف الاعتداءات التركية والأمريكية على الأراضي السورية.

وأضاف ترك إن النظام التركي لديه أطماعه في سورية خاصة والمنطقة عامة ولهذا يرتكب الجرائم ظنا منه بأنها تمكنه في نهاية المطاف من تحقيق أغراضه الاستعمارية لكن الدولة السورية بمؤسساتها وجيشها وشعبها وقيادتها لن يمكنوا أردوغان من الوصول لهذا المخطط وسيلحقون بنظامه ومن يؤازره الهزيمة.

من جهة أخرى أشار ترك إلى أن أعداء الأمة العربية يريدون استهداف العروبة داعيا للوقوف سويا ضد المخططات التي تستهدفها.