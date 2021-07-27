خزانات إضافية لتأمين مياه الشرب في محافظة الحسكة

في ظل استمرار المحتل التركي ومرتزقته من الارهابيين وقف ضخ المياه من محطة علوك، ركبت المؤسسة العامة لمياه الشرب في مدينة الحسكة عدداً من خزانات المياه الإضافية في مركز المدينة، مقدمة من الجمعيات الأهلية والخيرية.

وكالة سانا نقلت عن مدير مؤسسة المياه، المهندس محمود العكلة، أن المؤسسة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية ركبت 10 خزانات في عدد من الشوارع ضمن مدينة الحسكة.

وأشار إلى استمرار المؤسسة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات بنقل مياه الشرب وتأمينها للأهالي بشكل يومي في ظل تواصل جريمة المحتل التركي ومرتزقته وقف الضخ من محطة مياه علوك.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الخزانات المركبة في شوارع مركز مدينة الحسكة يبلغ نحو 66 خزاناً بسعات مختلفة وتتم تعبئتها بشكل يومي عن طريق نقل المياه من محطة آبار نفاشه شرق المدينة ومحطة آبار تل براك بغية تخفيف معاناة الأهالي وتأمين مياه الشرب.