في ختام الدور الأول لكأس سلة الرجال.. اليوم مباراة قمة بين الوحدة والكرامة بالفيحاء

البعث ميديا – عماد درويش

تختتم مساء اليوم (الساعة السادسة) الثلاثاء مباريات مرحلة إياب الدور الأول من مسابقة كأس الجمهورية لسلة الرجال لموسم 2020-2021 فتقام ثلاث لقاءات مهمة وقوية، ونتائجها ستلعب دوراً مهماً في بيان صورة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من المسابقة الذي سينطلق مساء الأحد المقبل.

صالة الفيحاء بدمشق ستكون مسرحا لأهم وأقوى مباريات الكأس وتجمع الوحدة مع ضيفه الكرامة، أهمية المباراة تكمن بأنها تجمع بطل الدوري (الكرامة) بوصيفه (الوحدة)، فالوحدة يسعى لرد الدين لخسارته بمباراة الذهاب بنتيجة (78-84) وفي حال حقق الفوز سيلعب غدا مباراة فاصلة على أرضه وبين جماهيره، إضافة إلى أنه يسعى لتعويض ما فاته بالدوري وخسارته للقب، من جهته الكرامة وبعد أن توج لأول مرة بتاريخه بلقب الدوري بات يحلم بالفوز باللقب الأول أيضا على مستوى الكأس على أمل جمع الثنائية هذا الموسم، كما يأمل اليوم بالعبور للدور ربع النهائي من بوابة الوحدة، لكنه يعلم أن طريقه ليس مفروشاً بالورود والوصول لنقاط الفرح والفوز ليس سهلاً كونه سيواجه فريقاً صعب المراس.

صالة الجلاء في حلب تشهد لقاء سهل للجلاء الذي يستضيف جاره العروبة بلقاء محسومة النتيجة فيه لمصلحة الجلاء الأكثر خبرة وتحضيرا والذي يرشحه النقاد للتتويج باللقب هذا الموسم كون جل لاعبيه هم نفسهم الذين خاضوا منافسات الدوري، كما أنهم منسجمون مع بعضهم البعض بدرجة عالية، العروبة يأمل بالخروج بأقل الخسائر خاصة وأنه خسر الذهاب بنتيجة كبيرة (75-130).

أما في صالة الأسد في حلب أيضا فيحل الثورة ضيفا على اليرموك بمباراة متكافئة، فاليرموك يريد رد الدين لخسارته بالذ1هاب بنتيجة (75-82) وهو قادر على تحقيق مبتغاه لاسيما وأن الثورة سيلعب ناقص الصفوف لغياب عدداً من لاعبيه بسبب الامتحانات الجامعية، ورغم ذلك سيسعى للفوز كي لا يضطر لخوض لقاء فاصل فد بنفس الزمان والمكان، ويملك لاعبين قادرين على الوصول لأبعد من هذا الدور بالمسابقة.

وكان فريق الجيش قد تأهل للدور ربع النهائي بعد أن جدد فوزه على الطليعة وبفارق كبير بنتيجة (84-46) بعد مباراة صبغها الجيش بلونه وسيطر لاعبوه على مجرياتها بقوة وغلب الطابع الاستعراضي على أدائه في بعض مراحل اللقاء، في حين تجاوز الاتحاد (حامل اللقب) وصيفه بالكأس للموسم الماضي الوثبة بعد الفوز عليه بنتيجة (83-68)، أما النواعير فاحتاج لمباراة ثالثة وفاصلة للفوز على الحرية، حيث فاز النواعير في اللقاء الثاني بنتيجة ( 79-76) وأمس فاز في اللقاء الثالث بنتيجة (58-54) وكان الحرية قد فاز في المباراة الأولى بحلب ( 98-88).

يذكر أن الاتحاد والجيش سيلتقيان في الدور ربع النهائي والفائز منهما سيلتقي النواعير في الدور نصف النهائي، أما الفائز من لقاء الوحدة والكرامة فسيلعب مع الفائز من لقاء اليرموك والثورة والفائز بينهم سيلعب بالدور نصف النهائي مع الجلاء.