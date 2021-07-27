محافظ درعاخلال لقائه أسر الشهداء كافة احتياجاتكم ستلبى

البعث ميديا || درعا دعاء الرفاعي

في إطار متابعة قضايا أسر الشهداء والجرحى والإطلاع على أحوالهم المعيشية والاجتماعية التقى محافظ درعا اليوم 30 أسرة من أسر شهداء الجيش العربي السوري تقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه وذلك في مبنى محافظة درعا.

وعبر ذوو الشهداء عن اعتزازهم بشهادة أبنائهم في سبيل عزة سورية وكرامة أبنائها مؤكدين استعدادهم لتقديم المزيد من الشهداء والتضحيات حين يستدعيهم الواجب، وقامت كل أسرة منهم بعرض مشكلاتها الخدمية والتي تمحورت حول ضرورة صيانة الطرق أمام ضمن أحيائهم السكنية بما يعود بالنفع على الجميع، إضافة لمطالبتهم بالإسراع فب تأمين وظائف لدى الجهات العامة لأخوة الشهيد وأبنائهم وزوجاتهم.

وتوجه محافظ درعا مروان شربك بكلمة إلى الحضور متحدثاً عن كرامة الشهيد ومكانته الرفيعة عند الله، ونوّه إلى ماتتعرض له سورية من هجمة شرسة قدّمنا خلالها الكثير من الشهداء، مؤكدا أن هذا اللقاء يهدف إلى تتبع الكثير من القضايا الاجتماعية والإقتصادية والخدمية لذوي الشهداء، وأن الاستماع لمطالبهم أمر محق وضرورة تلبيتها بالسرعة الممكنة وحسب الإمكانيات المتاحة سواء لناحية التوظيف أو معالجة مشاكلهم الخدمية بأسرع وقت ممكن.