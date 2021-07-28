إخماد ثلاث حرائق باللاذقية

أخمد فوج الإطفاء في محافظة اللاذقية ثلاثة حرائق اندلعت في أعشاب يابسة وأشجار بمواقع مختلفة بالمحافظة.

وذكر قائد فوج الإطفاء، الرائد مهند جعفر، أن الحريق الأول اندلع في مساحات من الأعشاب قريبة من البيوت السكنية في حي البصة وبالقرب من مدرسة المنير الخاصة، ولفت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه وإخماده قبل امتداد النيران إلى منازل المواطنين، مشيراً إلى أن المساحة المتضررة من الحريق تقدر بنحو 6 دونمات من الأعشاب والأشجار.

كما أشار إلى إخماد حريق ثان بالقرب من معمل النسيج طال مساحات من الأعشاب في الموقع، إضافة إلى إخماد حريق ثالث في مساحة من الأعشاب في منطقة الشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقية.