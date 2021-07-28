تكريم الطلاب المتفوقين وجرحى الوطن في شهادة التعليم الأساسي بحلب

حلب – معن الغادري

تقديراً لتفوقهم على مستوى القطر والمحافظة في شهادة التعليم الأساسي كرم محافظ حلب حسين دياب الطلاب المتفوقين وجرحى الجيش وذلك بحضور ذويهم .

ونوه المحافظ بدور الطلاب المتفوقين مستقبلاً كونهم يشكلون النواة الحقيقية لبناء الوطن وازدهاره ، مشيداً بجهود الأهالي والكوادر التدريسية ، ومتابعتهم لتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للتحصيل العلمي والتفوق .

وشمل التكريم ، الطلاب الذين حصلوا على العلامه التامة في شهاده التعليم الأساسي وهم / آيلا محمد فراس يحيى آغا – محمد علي أحمد فراس لعلو – بانة فاضل مهنا – محمد فائز أحمد ماهر بوادقجي – أكرم محمد عثمان – ميس وسام البوشي – سما على عكو – أيهم محمد محمود – أيهم غسان عمر – جودي محمد زكريا اخي القلعة – مهند هايل الخلف – حسن عبد القادر الحسين و مهند وهبي قباني / .

كما كرم المحافظ جرحى الوطن الذين نجحوا في شهاده التعليم الأساسي وهم

/ حميد حسن الحسن – حسين عبد القادر نمرة – أحمد عبد الرحيم زاهدة – احمد فائزه الرفاعي أبو الكيف و حسن عبد الله عزيزة .

بدورهم أعرب الطلاب المكرمين عن امتنانهم وتقديرهم لهذا التكريم الذي يشكل دافعاً هاماً لاستمرارهم في مواصلة الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم ، مؤكدين أنهم سيواصلون تحصيلهم العلمي ليكونوا شركاء حقيقيون في بناء الوطن مستقبلاً .