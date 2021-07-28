تكريم الطلبة المتفوقين في محافظة درعا

البعث ميديا – درعا دعاء الرفاعي

تقديراً لتفوقهم على مستوى القطر والمحافظة، كرّم محافظ درعا مروان شربك وأمين فرع الحزب حسين الرفاعي المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها وشهادة التعليم الأساسي.

وأكد المكَرِمُون أن لقاء اليوم له طابع خاص بسبب الاجتماع بالصفوة من الطلاب الذين تحدوا الإرهاب وانتصروا عليه بقلمهم وكتبهم ليكونوا شعلة النور لمستقبل سورية موضحين أن هذا التفوق له الكثير من المعاني والدلالات فهو نتاج جهد ومثابرة للطلبة المتفوقين ولأسرهم وللجهاز التدريسي والتربوي رغم كل الظروف والمعاناة التي مرت بها المحافظة خلال السنوات الماضية.

وأكد الطالب واصف الفروان الحاصل على العلامة التامة في الفرع العلمي مواصلة نهل العلم والمعرفة والاستمرار بتفوقهم ليكونوا بناة المستقبل وعماد الوطن.

بعد ذلك تم تكريم ٣٨طالبا من المتفوقين في مختلف شهادات التعليم الثانوي والاساسي، وتكريم ١٧من الكادر التدريسي ومدراء المدارس في محافظة درعا.