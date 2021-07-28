هيكل تنظيمي جديد لـ”الإعلام”

أصدرت وزارة الإعلام هيكلها التنظيمي الجديد مؤلفاً من 10 مديريات عوضاً عن 17، حيث تم إدماج عدد من المديريات واختصار بعضها بتحويلها إلى دوائر.

وأوضح معاون وزير الإعلام لتطوير الأداء الإعلامي، أحمد ضوا، أن الميزة الأساسية للهيكل التنظيمي الجديد إلغاء تقاطع وتداخل المهام بين مختلف المديريات في الوزارة واختصار عدد منها ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بجوانب عمل الوزارة مثل الدراسات والمهام المرتبطة بالإعلام الالكتروني والإعلام التنموي.

وبين أنه تمت زيادة عدد المديريات التي يشرف عليها معاون الوزير من مديريتين إلى 5 مديريات، وهي (الإعلام الالكتروني) و(الإعلام التنموي) و(الرصد والتقييم الإعلامي) و(التراخيص)، إضافة إلى مديريات المحافظات الخمس (اللاذقية وحلب وحمص وحماة وطرطوس).

كما لفت إلى أنه تم ضم مديرية المطبوعات إلى مديرية الرصد والتقييم الإعلامي، ومديرية الدراسات إلى مديرية الإعلام الالكتروني، وجمع كل ما يتعلق بالتراخيص من تراخيص لوسائل الإعلام ودور النشر واعتماد المراسلين في مديرية التراخيص، فيما تم تحويل مديريات التخطيط والعلاقات العامة والجاهزية و أمانة السر إلى دوائر وتم إحداث مديرية جديدة اسمها مديرية الخدمات المشتركة تضم الشؤون الهندسية والآليات والجاهزية.

وأضاف معاون الوزير بأنه تم ضم دوائر الأعمال التنفيذية والتخطيط والتعاون الدولي والرقابة الداخلية والمحاسبة والتنسيق مع القطاعات المتكاملة في مديرية الاتصال والدعم التنفيذي.

هذا وتصدر عدد من الوزارات هياكل تنظيمية جديدة تباعاً وذلك استناداً لما تقرر في مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد خلال الفترة بين الـ 20 والـ 30 من حزيران الماضي.