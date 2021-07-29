البرازيل تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت البرازيل تسجيل 1344 حالة وفاة و48013 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية يومية أن إجمالي الإصابات وصل إلى نحو 797ر19 مليونا والوفيات إلى 553179 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين، فيما تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.