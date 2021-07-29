النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتعافى من الجائحة بوتيرة أسرع من المتوقع

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يتعافى من أزمة جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، مشيرا إلى أن نموه خلال الربع الأول من العام الجاري دليل على ذلك.

الصندوق أفاد في تقرير عن آفاق التنمية الاقتصادية العالمية بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 4 بالمئة، وذلك وفق ما نقل موقع روسيا.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق جيتا جوبيناث في إفادة صحفية: إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الأول جاء أقوى مما كنا نتوقع لذلك تم رفع توقعات النمو” لكنها أشارت إلى أن “الأرقام قد تتغير حيث يصعب التنبؤ بتطور انتشار وباء كورونا”.