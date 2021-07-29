بكين تؤكد معارضتها أي تواصل عسكري بين الولايات المتحدة وتايوان

أكدت الصين اليوم مجددا، معارضتها الشديدة لأي نوع من التواصل العسكري بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان قولها تعليقا على التصريحات السلبية التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي مؤخراً المتعلقة بتايوان “هناك صين واحدة في العالم وتايوان جزء منها” داعية الولايات المتحدة إلى الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة إضافة إلى التوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى قوى ما يسمى “استقلال تايوان”.