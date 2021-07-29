تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً يومي الجمعة والسبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.