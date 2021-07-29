روسيا تقدم للأمم المتحدة أول مشروع اتفاقية في العالم لمكافحة الجرائم السيبرانية

قدمت روسيا إلى اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة جرائم الإنترنت والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للنيابة العامة قوله في بيان اليوم: “قدمت روسيا إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية ويأخذ المشروع في الاعتبار التحديات والتهديدات الحديثة في مجال أمن المعلومات الدولي بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة”.

وأضاف البيان “إن روسيا عرضت بذلك على المجتمع الدولي تصوراتها الخاصة التي يمكن أن تشكل أساس الوسيلة الشاملة المستقبلية التي يمكن استخدامها لاحقا مع إمكانية إغنائها في المستقبل مع مراعاة مواقف دول العالم بأسره” لافتا إلى أن المشروع يقدم عناصر جديدة للجرائم المرتكبة باستخدام المعلومات والاتصالات.

وأشار البيان إلى أن المشروع يوسع نطاق التعاون الدولي في تسليم المجرمين والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بما في ذلك تحديد الأصول وضبطها ومصادرتها واستردادها.