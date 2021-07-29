في نينوى.. القوات العراقية تقبض على سبعة من إرهابيي “داعش”

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على سبعة إرهابيين في تنظيم (داعش) بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته السومرية نيوز “إنه من خلال المتابعة الميدانية والجهود الاستخباراتية لمتابعة فلول تنظيم (داعش) الإرهابي تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على سبعة متهمين وفق أحكام المادة 4 إرهاب وبعد التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم للتنظيم المذكور”.

وأوضحت الخلية في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً وفق أحكام المادة 4 إرهاب.