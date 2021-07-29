لبنان.. نداءات لإخماد الحرائق في عدد من المناطق

بعد استمرارها طوال الليل الماضي، تواصل فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها في عدد من المناطق اللبنانية وسط نداءات الأهالي الذين بدأت النيران تقترب من منازلهم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الحرائق استمرت طوال الليل الماضي في غابات القبيات وعندقت وكفرتون واكروم والرويمة والقرى الجبلية في منطقة بيت جعفر حيث التهمت النيران المزيد من الأراضي الحراجية والبساتين مخلفة خسائر لا يمكن تحديدها او تقديرها حاليا، لافتة إلى أن فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني والمتطوعين والأهالي يواصلون منذ مساء امس جهودهم لإخماد النيران بالمواقع الوعرة والصعبة ولا سيما في مناطق عندقت واكروم وبيت جعفر في عكار شمال لبنان.

وأشارت الوكالة الى مشاركة طوافة سورية في عملية إخماد النيران عند الحدود اللبنانية السورية المشتركة في اكروم واكوم وتدخل الدفاع المدني السوري بآلياته في هذه المنطقة لإخماد النيران.