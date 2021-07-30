انطلاق مباريات دورة ” الوفاء والولاء ” الكروية باللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – خالد جطل،:

انطلقت مساء اليوم فعاليات دورة “الوفاء والولاء” لكرة القدم في نسختها ال ٢١ التي ينظمها نادي تشرين احتفاءاً بانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية، و شهد حفل الافتتاح الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية وعلاء جوخه جي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ممثلا للسيد فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام والعميد حاتم الغايب رئيس اتحاد كرة القدم والرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الشباب والرياضة والمهندس تيسير حبيب رئيس مجلس المحافظة والدكتور أمير اسماعيل عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية و والرفيقة رشا الشمالي رئيس اللجنة التنفيذية باللاذقية وأعضاء اللجنة ورؤساء الأندية المشاركة بالدورة، بدأت الدورة بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الوطن تلاه النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ثم قدّمت فرقة رمال للمسرح الراقص عدة فقرات فنية وطنية وفلكلورية

يشارك بالبطولة ثمانية فرق وزعت الى مجموعتين ضمت الأولى تشرين ومنتخب شباب سورية والشرطة وعفرين وضمت المجموعة الثانية فرق حطين والاتحاد والفتوة وبانياس

وكان اليوم الأول للدورة قد شهد إقامة مبارتين جمعت الشرطة وعفرين وتشرين مع منتخبنا الشاب.