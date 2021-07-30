تكريم ناشئي نادي عنازة بحنين لتأهلهم للدرجة الأولى

البعث ميديا- طرطوس- وائل علي

هنأ الرفيق أمين فرع طرطوس للحزب د. محمد حبيب حسين ، ناشئي فريق نادي عنازة بحنين الرياضي للكرة الطائرة لتأهلهم للدرجة الأولى بدون أي خسارة.

وأكد “حسين” أهمية الإنجاز والتميز الذي حققه النادي وضرورة مواصلة التدريب للحفاظ على هذه الدرجة والتقدم للأمام لتحقيق المزيد من البطولات.

وشكرت إدارة النادي واللاعبين مبادرة التكريم الذي سيعطيهم دافعاً معنوياً كبيراً لمتابعة مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات على منصات التتويج.

يشار إلى أن نادي عنازة بحنين هو الأحدث في محافظة طرطوس وتمكن خلال فترة وجيزة تخطي فرق الدرجة الثانية والتأهل للدرجة الأولى.

حضر التكريم الرفاق رئيس مكتب الشباب هيثم عاصي وابراهيم مرجان وسمير خضر أعضاء قيادة الفرع ورئيس اللجنة التنفيذية لفرع لاتحاد الرياضي بطرطوس عماد حماد ومجلس إدارة النادي.