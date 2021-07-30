مدير المدينة الجامعية في جامعة تشرين : بدء تحسّن ضخ المياه إلى الخزّان الرئيسي الذي يغذّي المدينة الجامعية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

أكد الدكتور أحمد علي مدير المدينة الجامعية في جامعة تشرين في تصريح ل ” البعث ميديا ” أن ضخ المياه إلى المدينة الجامعية بدأ يتحسّن تدريجياً اعتباراً من مساء أمس الخميس بعد أن تراجع منسوب المياه في الخزان الرئيسي الذي يغذّي جامعة تشرين بأكملها إلى الحدّ الأدنى له بعد انتهاء عطلة العيد نتيجة تراجع ضخ الوارد المائي من الخط الرئيسي في الشبكة ما أدّى إلى نقص حادّ في المياه الواردة إلى المدينة الجامعية و انقطاعها و ما رافق ذلك من كثرة الشكاوى الواردة من الطلبة القاطنين في المدينة الجامعية .

و أوضح د.علي أن هذه المشكلة لاقت كل الاهتمام من جميع المعنيين من خلال التواصل الكثيف و اللحظي مع مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية و قال د. علي : مصدر تغذية الجامعة من خزان رئيسي بالمركز الحراري عند دوار الجامعة و هذا الخزان يضخ للجامعة من شبكة مؤسسة المياه و عندما يقلّ الضخ إليه يتدنى تخزينه و بالتالي تقل كمية المياه إلى الجامعة و المدينة الجامعية و قد تجاوز خلال الفترة الماضية الحد الأدنى لتخزينه و لم يتم تعويض الفاقد المائي في نفس الوقت ما انعكس على تدني تغذية المدينة الجامعية.

و أضاف مدير المدينة الجامعية : من خلال تتبعنا لواقع الضخ خلال الساعات الماضية فإنّ هناك تحسّناً أخذ يطرأ على الضخ إلى الخزان و أن الوضع أخذ يعود تدريجياً إلى الوضع شبه الطبيعي لأن منسوب الخزان طرأ تحسّن عليه بعد أن تحسّن الضخ بشكل واضح خلال الساعات الماضية ما يؤدي إلى عودة تغذية المدينة الجامعية إلى الوضع الطبيعي تباعاً و تدريجياً و بشكل ملموس عما كان عليه الوضع قبل أيام .