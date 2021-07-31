التحقيقات تتواصل بقضية الاعتداء المسلح على منزل وسيارات رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي

تتابع السلطات المختصة تحقيقاتها الحثيثة والمكثفة لمعرفة وكشف تفاصيل كيفية الاعتداء المسلح الآثم وخلفياته الذي تعرض له منزل مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس وعائلته وسياراته المتوقفة أمام منزلهم في حي الحمرات وسط مدينة وهم نيام فجر أول أمس الخميس 29\7 الجاري من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

وأكد قائد شرطة طرطوس العميد موسى الجاسم في اتصال هاتفي “للبعث ميديا” قبل قليل أن لا جديد في قضية الاعتداء على رجل الأعمال مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس باستثناء مواصلة التحقيقات الجارية على قدم وساق.

فيما أكد مدير الغرفة محمد العجي في اتصال هاتفي مساء أمس الجمعة أن لاجديد حتى الآن وأن السلطات المختصة تتابع تحقيقاتها وتحرياتها.