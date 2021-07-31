حلب.. القبض على متعاطي ومروجي مخدرات يسرقون الأجهزة الخلوية

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على أشخاص يتعاطون ويروجون المواد المخدرة ضمن أحياء المدينة ويمتهنون نشل الأجهزة الخلوية واسترد منها 11 جهازاً مسروقاً.

ولفتت وزارة الداخلية في بيان لها إلى ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب حول إقدام أشخاص مجهولين على بيع أجهزة خلوية مسروقة في سوق حي باب جنين ويعرضونها للبيع دون ملحقاتها وبنصف قيمتها.

وأوضحت الوزارة أنه وبعد المراقبة أوقف فرع الأمن الجنائي ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بعرض أجهزة خلوية مسروقة للبيع وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على نشل وسلب الأجهزة الخلوية من المواطنين والمارة في الشارع العام بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم القبض عليهم.

وحسب البيان اعترف المقبوض عليهم باستخدامهم دراجة نارية وميكروسرفيس بعد طمس لوحته أثناء عمليات النشل والسلب كما اعترفوا بتعاطيهم وترويجهم المواد المخدرة ضمن أحياء مدينة حلب.

وأشارت الوزارة إلى استرداد أحد عشر جهازاً خلوياً من الأجهزة المنشولة وحجز الدراجة النارية والميكروسرفيس واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جمعياً لتقديمهم إلى القضاء المختص.