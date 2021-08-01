اختتام فعاليات المخيم الشبيبي التربوي التطوعي بحلب

اختتمت في حلب فعاليات المخيم الشبيبي التربوي التطوعي لصيف 2021 والتي استمر أسبوعين وتوزعت فعالياته على مناطق عدة في المدينة والريف بمشاركة نحو 600 رفيق ورفيقة .

وأقيم في اليوم الأخير حفل فني موسيقي ختامي قدم خلاله كوكبة من الفنانيين الشباب أغان وطنية ورقصات معبرة .

وبين الرفيق عبد المنعم رياض عضو قيادة فرع حلب للحزب رئيس مكتب الشباب أن المخيم امتاز بطابعه الإنتاجي التطوعي، وضم أنشطة رياضية وفنية، وورشات حوارية،و دورات تثقيفية وعملية في أصول الإسعافات الأولية ، و الدفاع مدني.

وأشارت الرفيقة رهف الجاسم عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة ان المخيم كان ناجحاً في كل المقاييس واتسم بالحميمية والحماسة من قبل المشاركين الذين اظهروا ابداعاتهم في مختلف مناحي الحياة ، وأضافت هذه الموكبة الشابة هي الأمل في بناء المستقبل ، ومنظمة الشبيبة سترعى مواهبهم وستقدم لهم كل الدعم ليكونوا شركاء في بناء ا‎لوطن .

وعبر عدد من المشاركين عن سعادتهم الكبيرة لانضمامهم إلى المخيم هذا الصيف ، مؤكدين أنهم سيواصلون تنمية مهاراتهم وإبداعاتهم وتحصيلهم الدراسي ليكونوا على قدر المسؤولية الوطنية في إعمار وبناء الوطن .

حلب – معن الغادري