الأسترالية ماكيون تتوج بذهبية 50 متراً سباحة حرة في أولمبياد طوكيو

توجت الأسترالية إيما ماكيون اليوم بالميدالية الذهبية لسباق 50 متراً سباحة حرة للسيدات ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

ووفق شبكة سكاي سبورتس فإن ماكيون 27 عاماً أحرزت الميدالية الذهبية بعد أن قطعت السباق في زمن قدره 23.81 ثانية مسجلة رقماً أولمبياً جديداً ومتفوقة على حاملة الرقم العالمي السويدية سارة سيوستروم التي حلت ثانية فيما جاءت الدنماركية بيرنيل بلوم في المركز الثالث.

وقادت ماكيون فريق بلادها للتتويج بذهبية التتابع مئة متر أربع مرات سباحة متنوعة.