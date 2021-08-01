المصرف التجاري يعلن برنامجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلق المصرف التجاري السوري اليوم برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المصرف على أن يبدأ العمل به رسمياً مطلع الأسبوع المقبل عبر تلقي طلبات التمويل لدى فروع المصرف في كل المحافظات.

وأوضح المصرف في بيان لـ سانا أن برنامج التمويل يتكون من عدة منتجات مصرفية بفوائد مدعومة حيث يدعم هذا النوع من القروض بتخفيض معدلات الفائدة على كل القروض التي تمنح لهذه المشاريع ضمن هذا البرنامج بمعدل 2 بالمئة.

وتابع المصرف أن جزءاً أساسياً من القروض الممنوحة للمشاريع هو بفائدة مدعومة من البرنامج الحكومي لدعم فوائد القروض من قبل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويصل الدعم إلى معدل فائدة 7 بالمئة وتتحمل المشاريع فائدة بسيطة بنسبة 4 بالمئة على الرصيد المتناقص للقرض كما يسعى المصرف للحصول على الموافقات اللازمة لتشميل بقية المنتجات المطروحة للتمويل في برنامج دعم الفائدة.

وهذا البرنامج وفقاً للتجاري هو عبارة عن محفظة قروض إنتاجية عبر مجموعة من القروض الاستثمارية بآجال متنوعة غاياتها الرئيسة تنصب في العملية الإنتاجية وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد بما يساهم في رفع الناتج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد اقتصادي أساسي خلال المرحلة الراهنة ويساهم في حل المشكلات التمويلية التي تواجهها هذه المشروعات بفوائد مدعومة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدراتها التنافسية في الاقتصاد الوطني.

ويقدم التجاري وفقاً للبيان العديد من القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فبالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة يقدم المصرف قروضاً “لإنتاج الطاقة المتجددة وقروضاً لإنتاج مستلزمات وتجهيزات (مكونات) الطاقة المتجددة” وقروضاً لمعامل الألبان والأجبان “مشتقات الحليب” وبالنسبة لمشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ يقدم “قروضاً لمعامل صناعة الخيوط وقروضاً لصناعة الأقمشة المصنرة والمصابغ والقروض لإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت”.

وبالنسبة لمشاريع الصناعات الكهربائية والإلكترونية يمنح المصرف “قروضاً لصناعة أجهزة الإنارة وقروضاً لإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية” وبالنسبة لمشاريع الصناعات الخشبية والألمنيوم يمنح المصرف قروضاً لصناعات الفورميكا وقروضاً لصناعة الألمنيوم” كما يقدم المصرف ضمن برنامج تمويل المشروعات قروضاً لـ “معاصر الزيتون والمداجن والمباقر ومعامل البلاستيك والأنابيب ومعامل الأحذية والألبسة الجاهزة ومعامل الأعلاف والصناعات الحرفية ومعامل توضيب المنتجات الزراعية”.

ويشير المصرف في بيانه إلى أن بإمكانه لاحقاً إضافة أنواع جديدة للقروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.