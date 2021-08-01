درعا.. آلاف الطلاب يتقدمون إلى امتحانات الثانوية العامة

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي

وسط أجواء من الأمن والأمان انطلقت امتحانات الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها للعام الحالي وبكافة المراكز الامتحانية المحددة لها ضمن محافظة درعا ، وذكر المهندس منهل العمارين مدير تربية درعا بدء التقدّم لامتحانات الدورة التكميلية للشهادة الثانويّة بفرعيها العلمي والأدبي في محافظة درعا حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية خمسون مركزاً وتقدّم لمادة الجغرافيا للفرع الأدبي 1334 طالب وطالبة، وللفرع العلمي 3034 طالباً وطالبة،وأشار العمارين إلى أن مديرية التربية في درعا كانت قد اتخذت كامل الاستعدادات اللوجستية لانطلاق العملية الامتحانية بشكل جيد ومريح، مبينا أن المديرية أكملت كافة الاستعدادات للامتحانات من خلال تجهيز القاعات، والدفاتر الامتحانية، وإعداد جداول بالامتحانات، وتسمية المراقبين وتجهيز الأسئلة الامتحانية دون أي صعوبات تذكر.

ورصد ” البعث ميديا”آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة حيث رأى البعض أنها كانت سهلة وتشمل وحدات الكتاب المطلوبة فيما أشار آخرون إلى أنها كانت على درجة من الصعوبة وتتضمن أسئلة استنتاجية، وأن بعض الأسئلة تميزت بالصعوبة ولكن بعض الأسئلة كانت سهلة نوعا ما كون المادة حفظية فكانت الأسئلة واضحة بالمجمل.

وفي سياق متصل جال أمين فرع درعا للحزب يرافقه محافظ درعا مروان شربك على عدد من المراكز الامتحانية والذين أكدوا خلال الجولة إلى ضرورة توفير الأجواء المريحة للتلاميذ والعمل على ضمان سيرها وإنجازها دون تشويش، وأن جميع الطلاب اليوم هم محط اهتمام للمساهمة في إعدادهم وجعلهم محورا للعملية التعليمية وهدفا رئيسيا لأعمال التطوير والتحديث ليكونوا عنصرا فاعلا في المستقبل.