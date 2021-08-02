التجاري يبدأ بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلق المصرف التجاري السوري برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يبدأ العمل به رسمياً مطلع الأسبوع المقبل، عبر تلقي طلبات التمويل لدى فروع المصرف في كل المحافظات.

وأوضح المصرف بأن برنامج التمويل يتكون من عدة منتجات مصرفية بفوائد مدعومة، حيث يدعم هذا النوع من القروض بتخفيض معدلات الفائدة على كل القروض التي تمنح لهذه المشاريع ضمن هذا البرنامج بمعدل 2%.

وأكد المصرف أن جزءاً أساسياً من القروض الممنوحة للمشاريع هو بفائدة مدعومة من البرنامج الحكومي لدعم فوائد القروض من قبل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويصل الدعم إلى معدل فائدة 7% وتتحمل المشاريع فائدة بسيطة بنسبة 4% على الرصيد المتناقص للقرض، كما يسعى المصرف للحصول على الموافقات اللازمة لتشميل بقية المنتجات المطروحة للتمويل في برنامج دعم الفائدة.

وبحسب المصرف يسهم هذا البرنامج في رفع الناتج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد اقتصادي أساسي خلال المرحلة الراهنة، إضافة لحل المشكلات التمويلية التي تواجهها هذه المشروعات بفوائد مدعومة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدراتها التنافسية في الاقتصاد الوطني.

ويقدم التجاري قروض لمشاريع الطاقة البديلة لإنتاجها وإنتاج مستلزماتها وتجهيزاتها، ولمعامل الألبان والأجبان “مشتقات الحليب”، وكذلك بالنسبة لمشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ ولصناعة الأقمشة المصنرة، إضافة لقروض لإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت.

وفيما يتعلق بمشاريع الصناعات الكهربائية والإلكترونية، يمنح المصرف قروضاً لصناعة أجهزة الإنارة وقروضاً لإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية، وقروض الصناعات الخشبية والألمنيوم.

كما يقدم قروضاً لمعاصر الزيتون والمداجن والمباقر ومعامل البلاستيك والأنابيب ومعامل الأحذية والألبسة الجاهزة ومعامل الأعلاف والصناعات الحرفية ومعامل توضيب المنتجات الزراعية.

ويشير المصرف إلى أن إمكانية إضافة أنواع جديدة للقروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.