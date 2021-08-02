السلطات الأفغانية تضع خطة لهزيمة طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، عن خطة مدتها ستة أشهر لهزيمة حركة طالبان، مشيراً إلى أن قرار واشنطن المفاجئ سحب قواتها كان وراء تدهور الوضع الأمني في بلاده.

غني صرح أمام البرلمان بأنه حذر الأميركيين من أن الانسحاب ستكون له عواقب.

وأضاف بأن السلطات وضعت خطة لمدة ستة أشهر لهزيمة حركة طالبان، لكنه أقر بأن الحركة لم تعد مشرذمة تفتقد للخبرة.

ولفت إلى أن القوات الأفغانية تواجه قيادة منظمة مدعومة من ائتلاف آثم للإرهاب الدولي والدوائر الداعمة له.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلحي حركة طالبان هاجموا عواصم ثلاث ولايات، على الأقل، هي لشكرقاه وقندهار وهرات بعد نهاية أسبوع شهد مواجهات عنيفة نزح على أثرها آلاف المدنيين في ظل تقدم المسلحين.