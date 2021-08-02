اليوم وغداً.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقا لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

في حين تكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة، وغربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3-5 درجات مئوية والجو حار وصحو بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر على منطقة الجزيرة ويكون سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.