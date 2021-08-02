02, 08, 2021 - 7:30 مساءً

حفل تخريج دورات تدريبية مجانية لـ 200 متدرب في محافظة طرطوس

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البعث ميديا | ناصر الماضي

 

قامت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و بالتعاون مع مؤسسة المستشار لتطوير الأعمال بإقامة حفل تخريج للطلاب الذين اتبعوا دورات تدريبية قد اقامتها الهيئة مجاناً في محافظة طرطوس استهدفت فيها شريحة الخريجين والداخلين لسوق العمل لزيادة مهاراتهم واكسابهم خبرة عملية في مجالاتهم.

 

الدورات المقدمة من قبل الهيئة حملت عناوين متنوعة في مجال المحاسبة التجارية إضافة لمواضيع تتعلق في تسويق إلكتروني والسكرتارية التنفيذية ودورت قيادة الحاسب الآلي   ICDL

 

حضر الحفل السيد محافظ طرطوس وقد توجه بالشكر في كلمة له للقيمين على هذه الدورة و الشركاء و هيئة تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة كما أكد على أن هؤلاء الشباب تجسيد لشعار الأمل بالعمل و بناء بلدنا الغالي و عدم الإنقياد وراء كل عمل يثبط العزيمة و يترجم حبه لوطننا من خلال العمل و البناء.

 

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات حضور للمتدربين.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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