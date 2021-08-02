على متنها 133 راكباً.. هبوط اضطراري لطائرة أردنية

هبطت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بشكل اضطراري في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

ونقل موقع عمون الأردني عن الشركة قولها في بيان لها إن عملية هبوط الطائرة المتجهة من القاهرة إلى عمان وعلى متنها 133 راكباً تمت بسلام على المدرج الرئيس في مطار الملكة علياء وتم إخلاء جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية، وأضاف البيان إن الشركة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار.