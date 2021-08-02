في الضفة وغزة.. الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث اعتقلت اليوم 14 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة وحي كفر سابا في قلقيلية وبلدات بيتا في نابلس ونعلين في رام الله وجبع في جنين وقفين في طولكرم وبني نعيم في الخليل واعتقلت عشرة فلسطينيين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت وكالة معاً بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة شبان على الأطراف الجنوبية لقطاع غزة المحاصر.