محروقات: بدء التسجيل على مازوت التدفئة

أعلنت الشركة عن بدء التسجيل على مازوت التدفئة للموسم الحالي عبر البطاقة الالكترونية.

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) عن بدء التسجيل على مازوت التدفئة للموسم الحالي عبر البطاقة الذكية بمعدل 50 ليتراً للدفعة الأولى تليها دفعات أخرى بعد استكمالها.

ويمكن للمواطنين التسجيل في جميع المحافظات عبر تطبيق (وين)

https://social.takamol.sy/wayin.apk

أو قناة التلغرام https://t.me/takamolsocialbot

أو بالاتصال المجاني على الرمز #9884* واتباع خطوات التسجيل على المخصصات.

ويمكن للراغبين بالتسجيل الاتصال على رقم خدمة الزبائن 0119884 والتسجيل عبر المجيب الآلي.