ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعتاب تجديد عقده مع برشلونة خلال الصيف الحالي.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في حزيران الماضي، ويستطيع البرغوث التوقيع مع أي نادٍ الآن مجانًا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة توصل في الساعات الأخيرة إلى اتفاق نهائي مع ميسي بشأن التجديد حتى 2026.

وأشارت مصادر قريبة من برشلونة إلى أن هناك بعض الأمور الهامشية كانت معلقة في اتفاق النادي مع ميسي، لكن تم حلها في الساعات الأخيرة.

وأكدت المصادر أن البرغوث وافق بالفعل على خفض راتبه في العقد الجديد بنسبة 50%.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه لا ينقص الإعلان عن التجديد بشكل رسمي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرواتب في برشلونة.

وأضافت “سبورت” أن تجديد عقد ميسي سيصبح رسميًا في الأيام القليلة المقبلة.