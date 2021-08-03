أعمارهم بين 12 و15.. البحرية التونسية تنقذ 93 مهاجراً

بعد تعرض مركبهم لصعوبات في البحر المتوسط، تم إنقاذ 93 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

حيث تمكنت وحدة من البحرية التونسية من إنقاذهم، وذكرت وسائل إعلام تونسية أن عملية الإنقاذ تمت جنوب شرق منطقة العطايا على بعد 70 كيلومتراً من الساحل موضحة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة وأبحروا من سواحل زوارة الليبية بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

ونقلت سفينة بحرية تونسية المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري بالكتف لإنزالهم وتسليمهم لاحقاً إلى الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.