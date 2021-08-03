إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب نابلس

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في مظاهرة خرجت في جبل صبيح رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمته ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق كما قامت بدفع بعض الشبان عن الجبل ما أدى إلى إصابة أربعة بكسور ورضوض.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المنطقة الصناعية في المدينة وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى اصابة ستة فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب المدينة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح والعشرات بحالات اختناق كما قامت باعتقال ثلاثة فلسطينيين.