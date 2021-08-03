إطفاء حمص يُخمد حريقين في ريف المحافظة

أخمد كوادر الإطفاء في محافظة حمص حريقين اندلعا في أشجار مثمرة وأعشاب يابسة بريف المحافظة.

مدير الدفاع المدني في حمص، العميد غياث عاقل، ذكر أن كوادر الفرع بالتعاون مع فوج إطفاء حمص أخمدوا حريقاً طال أشجاراً مثمرة وأعشابا يابسة على أطراف نهر العاصي بمنطقة الحصوية شمال مدينة حمص.

كما لفت إلى أن عناصر الدفاع المدني أخمدوا أيضاً حريقاً آخر اندلع في أعشاب يابسة وأشجار زيتون بالأراضي الزراعية لبلدة الصويري بريف حمص الغربي، وتقدر المساحة المحروقة بـ 2 دونم ونحو 30 شجرة زيتون.