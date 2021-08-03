إعادة تأهيل الشبكات و التيار الكهربائي إلى قريتي الغنيمية و وادي شيخان في ريف اللاذقية الشمالي

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

تكللت جهود عمال و ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية اليوم بإعادة ترميم و تأهيل الشبكات و التيار الكهربائي إلى قريتي الغنيمية و وادي الشيخان في ريف اللاذقية الشمالي المحرر و ذلك بعد عشرة أيام من العمل المتواصل على مدار الساعة لإعادة ترميم و تأهيل الشبكة الكهربائية التي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية ، و تأتي أعمال التأهيل ضمن خطة متكاملة لإعادة التغذية الكهربائية للقرى المجاورة خلال فترة شهر تقريباً .

و قد أنهت رشات الشركة اليوم اعمال تأهيل وترميم الشبكات الكهربائية من منخفض و متوسط ومراكز التحويل في إطار الجهود الحكومية وخاصة في محافظة اللاذقية لتشجيع عودة الأهالي إلى منازلهم واستقرارهم فيها بعد أن هجروا منها نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

و خلال زيارة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم قريتي الغنيمية ووادي شيخان برفقة عضوي المكتب التنفيذي علي جناورو وعبد الحسن شروف و مدير شركة الكهرباء المهندس جابر عاصي التقى فبها العمال مثنياً على جهودهم وتفانيهم بالعمل .

و أكد خلال حديثه مع الأهالي استمرار الجهود بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لإعادة التيار الكهربائي وكامل الخدمات لهذه القرى تشجيعاً لعودة الأهالي الذين غادروها سواء داخل المحافظة أو خارجها.

ولفت إلى التنسيق بين كافة الجهات لعودة كامل الخدمات وتوفير مستلزمات العودة من مدارس ومواصلات وتأهيل وصيانة الطرقات داعياً الأهالي العائدين إلى الاستثمار في أرضهم من جديد وخاصة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الزراعي .

مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية المهندس جابر عاصي أوضح أن التنظيمات الارهابية عمدت إلى تخريب الشبكة الكهربائية بشكل كامل في المنطقة و أن الشركة باشرت أعمال ترميمها وتأهيلها منذ قرابة أسبوع في اطار خطة متكاملة لتأمين التيار الكهربائي للأهالي الذين عادوا إلى منازلهم في هذه المنطقة واستقرارهم فيها ولفت إلى أن الورشات تعمل على مدار الساعة لإعادة التغذية الكهربائية لباقي القرى المجاورة للغنيمية ووادي شيخان على أن تكون في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز شهر تقريباً وذلك وفق أولوية عودة الأهالي إلى كل قرية .