الزامل: عودة العمل بمحطتي تشرين الحرارية وديرعلي

أعلن وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال، المهندس غسان الزامل، عودة العمل بمحطتي تشرين وديرعلي، اللتين خرجتا من الخدمة في وقت سابق أمس، نتيجة عطل طارئ في خطوط التوتر العالي التي تربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وفي اتصال مع قناة السورية، أمس، أوضح الوزير الزامل أن المحطتين أقلعتا بشكل شبه كامل، مشيراً إلى أن الوضع سيعود للاستقرار خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف بأن المنطقة الجنوبية تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل، لافتاً إلى أنه تم إعادة ربط كل خطوط التوتر العالي ومن ثم إعادة اقلاع المحطتين وعادتا للخدمة بالشكل الاعتيادي.

كما أشار إلى إنهاء فض العروض الفنية والمالية لمحطة تشرين وتكليف إحدى الشركات التي ستباشر قريباً بعد وصول قطع التبديل اللازمة لإعادة تأهيلها وعودتها للخدمة بحمل لا يقل عن 90 إلى 95% من حملها الطبيعي.