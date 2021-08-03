الـ 50 ليتر دفعة أولى يليها دفعات وصولا ل٢٠٠ ليتر لكل عائلة

قال المهندس عيسى عيسى مدير التشغيل والصيانة في السورية للمحروقات عبر برنامج “نبض البلد”: أن توزيع مادة مازوت التدفئة للموسم الحالي عبر البطاقة الذكية بمعدل 50 ليتراً كدفعة أولى ويليها دفعات أخرى للوصول إلى الكمية المحددة لكل عائلة وهي 200 ليتر.

وأضاف م. عيسى: أن الكميات حاليا واحدة بين الريف والمدينة والإمكانيات لا تسمح لأكثر من 50 ليترا حاليا لضمان حصول كل العائلات على مادة المازوت بشكل مبدئي.

وبيَّن عيسى امكانية إعطاء الأولوية بالتنفيذ للمناطق الباردة بحسب جغرافية المناطق.

وأشار عيسى انه في حال وجود صعوبات في التسجيل عبر تطبيق وين بسبب الضغط على الشبكة يمكن للمواطن التسجيل عبر التلغرام أو موقع الشركة